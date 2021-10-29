التضامن: أطلقنا «بالوعي مصر تتغير للأفضل» لنصل إلى التنمية الحقيقية

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 11:32 ص

قال مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة ينشق منها قسمين، الأول هو بناء المؤسسات والمدارس وتقديم الخدمات الأساسية لأهالي أسيوط، والقسم الثاني الذي تحمله وزارة التضامن الإجتماعي على عاتقها هو عمل بناء الوعي لدى الناس، تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج.

وأشار وكيل التضامن إلى أن بناء المؤسسات لايصلح إلا ببناء البشر، ولن نصل إلى التنمية الحقيقية إلا بنشر الوعي ومن هنا أطلقنا حملة تحت مسمى "بالوعي مصر تتغير للأفضل" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في 7 مراكز بمحافظة أسيوط.

وأضاف مجدي نجيب خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن الحملة تقدم مجموعة من الخدمات تستهدف في الأساس المرأة المصرية من سن 18 لــ سن 48 ومن هذه الخدمات خدمات الصحة الإنجابية وخدمات التمكين الإقتصادي من خلال تنمية المهارات والمشروعات وخدمات الحضانات والتوعية إلى خطورة زواج الأطفال.

وتابع مجدي نجيب، أنه يتم حشد الناس من خلال حملتنا في مركز الشباب والذي نقوم فيه بعمل عروض مسرحية والتي يتم من خلالها تقديم المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لديهم ومن ثم نقوم بإصلاحها وتوعيتهم ضدها .



وأردف أنه يتم في الحملة استهداف من 1000 إلى 1500 شخص في اليوم، حيث وجدنا بالأمس استجابة ممتازة جدًا من حوالي 1100 سيدة ، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للحملة بدأ من يوم 28 أكتوير وستنتهي يوم 10 نوفمبر وهو نهاية الأسبوع القادم .

