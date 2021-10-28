وزير الري: نهدف لتشجيع الطلاب على المشاركة والبحث فيما يخص قضايا المياه

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 03:07 م

قدم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، الجوائز للفائزين في مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر (STEM)"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، كما تم تقديم الجوائز للفائزين في مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بالبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من البحوث العلمية في مجال المياه لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتحسين نوعية المياه والتوسع في إعادة استخدامها ..

وصرح الدكتور عبد العاطي، بأن الهدف من هذه المسابقات هو تشجيع الطلاب على المشاركة والبحث فيما يخص قضايا المياه، وإثارة روح الإبداع لدى الشباب من الطلاب المشاركين، وذلك لما سيكون لهم من دور فعال مستقبلاً في عملية إدارة الموارد المائية.

وأقيمت مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر (STEM) ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة التربية والتعليم وبرعاية بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأهلي المصري، وتقدم للمسابقة أكثر من ٦٠ مشروع، وخلال الجلسة المنعقدة اليوم عرض المشروعات التي حازت على المراتب العشرة الأولى.

كما تم عقد مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات" ضمن فعاليات الأسبوع، حيث قامت اللجان المختصة بتقييم ٢٩ مشروع تخرج لطلاب من ٦ جامعات حكومية و٥ جامعات خاصة، وتم خلال جلسة اليوم عرض المشروعات التي حازت على المراتب الثلاثة الأولى.

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