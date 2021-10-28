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الخميس 28 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1692 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 856450 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 826272 حالة شفاء بعد تسجيل 1268 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10983 حالة.

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