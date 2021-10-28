كورونا في الأردن.. تسجيل 1692 إصابة جديدة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 01:16 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 856450 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 826272 حالة شفاء بعد تسجيل 1268 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10983 حالة.