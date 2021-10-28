كورونا في العراق.. تسجيل 1412 إصابة جدبدة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 04:43 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2050652 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 23061،وتم تسجيل 2302 حالة تعافٍ جديدة، ما رفع عددها الكلي إلى 1993877 حالة.