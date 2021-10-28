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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1412 إصابة جدبدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2050652 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 23061،وتم تسجيل 2302 حالة تعافٍ جديدة، ما رفع عددها الكلي إلى 1993877 حالة.

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