قوات الأمن العراقية تعثر على مضافتين لعناصر "داعش" الإرهابي في ديالي

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 10:30 م

عثرت القوات الأمنية العراقية على مضافتين لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالي عثرت على مضافتين إحدهما تحتوي على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم و8 أسطوانات غاز على شكل عبوة ناسفة و4 منصات صواريخ ومولد كهرباء.

وأشار إلى أن تلك الأسحلة كانت تستخدم ضمن عمليات عناصر داعش الإرهابية، وتواصل قوات الأمن العراقية في مطاردة فلول التنظيم الإرهابي وتعثر بين الحين والأخر على مخابئ خاصة بالتنظيم.