ads
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: إلغاء الطوارئ ينعكس على الاقتصاد بإيجابية

ناهد شاكر
ناهد شاكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في كل ربوع الوطن، يعطي رسالة للداخل والخارج بمدى الأمن والأمان والاستقرار في مصر، وهو القرار الذي نتج عن صمود الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها واجهزتها الوطنية أثناء تخطى الصعاب، فضلًا عن دور الشعب العظيم والأجهزة الأمنية فى مواجهة براثن الارهاب الخسيس.

وأضافت في بيان اليوم أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والدولية لإلغاء قانون الطوارىء، ستكون مبهرة وكذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحريات.

وأشارت إلى أن القرار دليل جديد علي ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، ويؤكد ما يقوم به الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، من احترام تام لكافة حقوق الإنسان وتصدي حاسم للإرهاب والتطرف وأعمال القتل.

مصر عبدالفتاح السيسي مؤسسة نواب ونائبات قادمات إعلان حالة الطوارئ