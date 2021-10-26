نواب ونائبات قادمات: إلغاء الطوارئ ينعكس على الاقتصاد بإيجابية

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 05:03 م

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في كل ربوع الوطن، يعطي رسالة للداخل والخارج بمدى الأمن والأمان والاستقرار في مصر، وهو القرار الذي نتج عن صمود الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها واجهزتها الوطنية أثناء تخطى الصعاب، فضلًا عن دور الشعب العظيم والأجهزة الأمنية فى مواجهة براثن الارهاب الخسيس.

وأضافت في بيان اليوم أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والدولية لإلغاء قانون الطوارىء، ستكون مبهرة وكذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحريات.

وأشارت إلى أن القرار دليل جديد علي ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، ويؤكد ما يقوم به الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، من احترام تام لكافة حقوق الإنسان وتصدي حاسم للإرهاب والتطرف وأعمال القتل.