كوكا يشارك في فوز كونيا على قيصري سبور بثنائية فى الدوري التركي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:00 م

شارك المهاجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا، في فوز فريقه كونيا سبور على ضيفه قيصري سبور بهدفين دون دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي للموسم الحالي.

وكان كونيا سبور قد خسر في الجولة الماضية أمام جالاتا سراي بهدف سجله مصطفى محمد.

أحرز هدفي كونيا سبور، كل من سردار جورلر في الدقيقة الثامنة واللاعب البوسني أمير هادياميتوفيتش في الدقيقة 45.

وانضم كوكا إلى صفوف كونيا سبور هذا الموسم قادما من أولمبياكوس اليوناني، وسجل هدفا وحيدا في 6 مباريات.

بتلك النتيجة يحتل كونيا سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد فريق قيصري سبور في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.