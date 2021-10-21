رئيس رومانيا يعين رئيس حكومة جديدا وسط أزمة سياسية وجائحة كورونا

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 08:39 م

طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، من قائد الجيش السابق والمنتمي للحزب الليبرالي القومي الروماني نيكولاي سيوكا، تشكيل حكومة جديدة، وذلك ضمن أحدث الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وسط تزايد أعداد المرضى وإنهاك النظام الصحي بجائحة فيروس "كورونا".

وقال يوهانيس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية -: "نحتاج إلى حل حقيقي، حكومة تبدأ على حل مشكلات رومانيا. لدينا أزمة جائحة فيروس "كورونا"، ووضع مأساوي في المستشفيات، واقتراب قدوم فصل الشتاء، وارتفاع أسعار الوقود والطاقة".

وأضاف: "وحتى وإن كان لدينا الآن حلول، يجب أن يكون لدينا حكومة لديها كافة الصلاحيات لتفعيل هذه الحلول بشكل عاجل".

وكان قد تم ترشيح سيوكا بعد عقد مشاورات مع الأحزاب في البرلمان، وبموجب ترشيح الرئيس لسيوكا، فإنه يتعين عليه حاليًا وضع مسودة لقائمة الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة برئاسته.

وجاء ترشيح سيوكا بعد يوم من فشل رئيس الوزراء السابق داتشيان سيولوس من كسب ثقة نواب البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن رومانيا تعيش في أزمة سياسية بداية سبتمبر المنصرم، حينما قام رئيس الوزراء الأسبق فلورين بطرد وزير العدل، ثم التصويت على الإطاحة به وسحب الثقة منه في 5 أكتوبر الجاري.