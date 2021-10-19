الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 10:37 م

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ندوة تثقيفية للاحتفال بحرب 6 أكتوبر ملحمة النصر والبناء، برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وشارك فى الندوة عدد من الخبراء العسكريين والفنانين من بينهم، اللواء محي نوح قائد المجموعة 39 قتال، والمخرجة إنعام محمد على والفنانة عفاف شعيب والفنان عبدالله مشرف وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر وعرض فيلم تسجيلي قصير يتناول الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية لحرب أكتوبر.

ورحب الدكتور هادي الحلو نائب عميد شئون الطلاب بالقاهرة في كلمته الافتتاحية للندوة بالضيوف من العسكريين والفنانين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وتحدث اللواء محي نوح عن ذكريات أكتوبر وما حدث قبلها في نكسة 5 يونيو 1967، مشيرًا إلى أن الشعور السائد والحالة النفسية كانا أكبر من أي وصف أو كلام يُقال، نظرًا للظلم الفادح الواقع من معركة لم نشترك بها أصلًا ولم نحارب فيها.

وقال نوح: "استطاعت مجموعتنا فى حرب أكتوبر أن تنفذ 92 عملية وهي في مجملها ما يسمى (عمليات كماين)، خلف خطوط العدو، وقمنا بعمليات داخل إسرائيل نفسها حيث قمنا بضرب منطقة نسان، ومنطقة سيدوف، ومنطقة إيلات داخل إسرائيل، ومعركة رأس العش والعديد من العمليات الأخرى.

وتابع نوح، أنه استفاد كثيرًا أثناء تواجده بحرب اليمن، وكانت العلاقة بين الكتيبة المتواجد بها قوية جدًا، وروى تفاصيل مشاركته في واقعة رأس العش، موضحًا أن العدو وصل إلى رأس العش وأرادوا إقامة موقع بجوار فصيلته، وقرر التصدي للعدو في هذه المنطقة، وأطلق النار صوب العدو وتمكن من تدمير دبابات العدو رغم أنه كان يحمل سلاحا عاديا.

وأضافت الفنانة عفاف شعيب أن دورها في مسلسل رافت الهجان كان بمثابة نقلة تاريخية في حياتها الفنية رغم رفضها أداء دور شقيقة البطل رأفت الهجان بسبب قصر الدور.

وأشارت إلى صراعها الشديد بينها وبين الأستاذ صالح مرسي بسبب رفضها المسلسل، متابعة: "فوجئت بمكالمة من صفوت الشريف عشان أعمل الدور وقالي مفيش دور صغير ودور كبير في فنان صغير فنان كبير وقبلت المسلسل بعد المكالمة.

وقال الفنان عبدالله مشرف: بعد التخرج من المعهد التحقت بالجيش واستمرت خدمتي به 6 سنوات وكنت أحصل على 17 جنيها في الشهر لأننا كنا نمر بفترة نكسة 67.

وأضاف مشرف أن الرئيس الراحل أنور السادات قام بترقيتي إلى رتبة ضابط والتحقت بكتيبة في أسوان، وفي عام 1973 كانت حرب أكتوبر المجيدة وعقب تحقيق النصر خرجت من الجيش في 1974".

وأشار إلي أنه يستطيع تقليد أصوات الفنانين، مضيفا أنه كان من بيت يحب الفن، موضحا أنه حصل علي مجموع قليل في الثانوية العامة، ولكنه قابل زميلا له دعاه لحضور حفل فني، وكانت تلك الحفلة بمثابة انطلاقة له نحو الفن.

كشفت المخرجة إنعام محمد على عن كواليس فيلم “الطريق الى إيلات” والذى عرض فى عام 1993 وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة ومرور 45 عاما.

وقالت إنعام محمد فيلم "الطريق الى إيلات" جاء التحضير له وتصويره بعد فيلم “حكايات الغريب” مباشرة حيث هذا العمل عندما تحدث معى المنتج ممدوح الليثى وطلب منى قراءة العمل رفضت فى البداية وقلت له أنك أخطأت فى الاختيار وأن من الأفضل أن يقدمه مخرج وليس مخرجة نظرا لطبيعة العمل كونه حربيا.

وتذكرت إنعام محمد على: هذا العمل كان مرهقا كثيرا بالنسبة لى بسبب تصوير معظم مشاهده الخارجية وكذلك كان فيلم “حكايات الغريب” ولكن فيلم “الطريق الى إيلات” الأصعب كونه عملا حربيا ولم يكن لدى معلومات حربية أو تجربة سابقة لى، ولذلك كنت أدرس كل شيء بعناية شديدة وتعرضت لموقف صعب أثناء التصوير

وفى ختام الندوة، كرم الدكتور هادي الحلو نائب عميد شئون الطلاب، كل من اللواء محي نوح وتقديم درع الأكاديمية تقديرا لدوره العظيم خلال حرب أكتوير والمخرجة إنعام محمد على والفنانة عفاف شعيب والفنان عبدالله مشرف.