كورونا في الأردن.. تسجيل 1715 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 06:08 ص

سجلت الأردن اليوم 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 843204 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 816617 حالة شفاء بعد تسجيل 1068 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10887 حالة.