الهضبة عمرو دياب يحيي حفلا حصريا في إكسبو 2020 دبي.. 30 أكتوبر

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 08:42 م

يحيي النجم عمرو دياب في 30 أكتوبر الجاري حفلاً حصرياً على مسرح اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي.

ويتزامن الحفل مع الاحتفال باليوم الوطني لمصر في إكسبو 2020 دبي، وتمتد مسيرة الهضبة عمرو دياب الفنية الاستثنائية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، هو حامل الرقم القياسي في موسوعة جينيس العالمية "لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى أنه يحوز سبع من جوائز الموسيقى العالمية وست من جوائز الموسيقى الأفريقية.

وحضور الحفل مشمول في سعر جميع تذاكر إكسبو 2020 دبي الصالحة ليوم 30 أكتوبر، على أساس أسبقية الحضور.