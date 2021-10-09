أسعار الذهب اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:19 ص

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت وسجل عيار 24 من 880 جنيه للجرام، وسجل عيار 22 نحو 805 جنيه للجرام فيما تراوح سعر عيار 21 من 768 إلى 770 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل 660 جنيه للجرام.

وبلغ عيار 14 513 جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12 نحو 439 جنيه للجرام وسجلت الأونصة 27,368 إلى 27,297، بينما تراوح الجنيه الذهب بين6,160 إلى 6,144 جنيه وسجل الكيلو 880,000 إلى 882,286 جنيه، ويعد عيار 21 الذي سجل 770 جنيه للجرام الأفضل لدى المصريين حيث يتراوح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار،