بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم قطر 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:15 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد باراجواي ضمن منافسات الجولة 11 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 تواجه الأرجنتين بقيادة البرغوث ليونيل ميسي تواجة باراجواي اليوم برصيد 18 نقطة تحتل بهم المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر برصيد 24 نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة وينقل البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ويسعى ليونيل ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس الأمم لدول أمريكا الجنوبية للفوز على بارجواي لتقليص الفارق مع منتخب البرازيل الذي يواجه اليوم منتخب فنزويلا في نفس الجولة.

وتشهد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم مباريات الجولة 11 لعل أبرزها مباراة الأرجنتين ضد باراجواي والبرازيل ضد فنزويلا من أجل الفوز ببطاقة عبور للنهائيات المقامة في قطر العام القادم 2022