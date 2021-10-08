ads
الجمعة 08 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم قطر 2022

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد باراجواي  ضمن منافسات الجولة 11 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 تواجه الأرجنتين بقيادة البرغوث ليونيل ميسي تواجة باراجواي اليوم برصيد 18 نقطة تحتل بهم المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر برصيد 24 نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة وينقل البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ويسعى ليونيل ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس الأمم لدول أمريكا الجنوبية للفوز على بارجواي لتقليص الفارق مع منتخب البرازيل الذي يواجه اليوم منتخب فنزويلا في نفس الجولة.

وتشهد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم مباريات الجولة 11 لعل أبرزها مباراة الأرجنتين ضد باراجواي والبرازيل ضد فنزويلا من أجل الفوز ببطاقة عبور للنهائيات المقامة في قطر العام القادم 2022

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

 

الارجنتين وباراجواي بث مباشر تصفيات امريكا الجنوبية ميسى الأرجنتين كأس العالم اخبار قطر