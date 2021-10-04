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الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، ليسجل عيار 21 نحو 771 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 661 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 881 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6168 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1760 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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