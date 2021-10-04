اليوم.. استئناف العمل بنقابة المحامين بعد إغلاقها لمدة 3 أيام

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:45 ص

تستأنف نقابة المحامين عملها، اليوم الإثنين، بعدما قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين الخميس الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعقمت شركة متخصصة للتعقيم والتطهير، مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وذلك حفاظًا على سلامة المحامين، والعاملين بالنقابة، والمترددين عليها من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا.