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الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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سياسة

اليوم.. استئناف العمل بنقابة المحامين بعد إغلاقها لمدة 3 أيام

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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تستأنف نقابة المحامين عملها، اليوم الإثنين، بعدما قررت الأمانة العامة لنقابة المحامين الخميس الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.
 وعقمت شركة متخصصة للتعقيم والتطهير، مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وذلك حفاظًا على سلامة المحامين، والعاملين بالنقابة، والمترددين عليها من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا.