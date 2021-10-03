حريق يقضي على جسر إيطالي يزيد عمره على 150 عاما

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:23 م

تعرض جسر في العاصمة الإيطالية روما يزيد عمره على 150 عاما، لأضرار هائلة وانهار جزئيا، بسبب حريق مدمر التهمه الليلة الماضية.

وأكدت صحيفة la Repubblica أن الحريق اندلع في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت في جسر الصناعة المعروف بالجسر الحديدي الذي يربط بين ضفتي نهر التيبر، وأنشئ عام 1862، ويعد من رموز العاصمة الإيطالية.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون نحو ساعة من تدخلها، لكن الجسر تعرض لأضرار هائلة وانهارت أجزاء منه في النهر.

وبحسب روسيا اليوم، أعلنت السلطات عن عدم وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، غير أن الحريق أسفر عن قطع خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الإطفاء اكتشفوا تحت الجسر أربعة مخيمات وفيها أسطوانات غاز استخدمت لطبخ الطعام، ومن المرجح أن الحريق بدأ هناك.

وقامت عمدة روما، فيرجينيا رادجي، بزيارة موقع الحادث بغية تفقد الدمار الذي لحق بالجسر التاريخي، وقالت: "من المفجع رؤية جزء من التاريخ يتحول إلى ذلك".

بدوره، صرح المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فرانشيسكو نوتارو، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن الفترة المطلوبة لمعالجة الأضرار وإعادة افتتاح الجسر.