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الجمعة 01 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كينيا تعلن تعديلًا وزاريًا مصغرًا

الرئيس الكيني أوهورو
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
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أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الخميس، إجراء تعديل وزاري مصغر في حكومته؛ شملت وزارات الدفاع ونقل السلطات والطاقة.
وأشار بيان للرئاسة الكينية، أنه عُين كل من: مونيكا جوما التي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع وزيرةً للطاقة، وتشارلز كيتر الذي كان يتولى حقيبة وزارة الطاقة وزيرًا لنقل السلطات، ويوجين وامالوا وزير التفويض السابق وزيرًا للدفاع.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يُعين فيها الرئيس كينياتا وجهًا جديدًا لرئاسة وزارة الدفاع، بعد أن عين مونيكا جوما في هذا المنصب في يناير 2020.

كينيا تعديل وزاري وزارة الدفاع