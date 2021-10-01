بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هاتفيًا الليلة مع نظيرها البولندي زبيغنيف راو، في مجالات التجارة والاستثمار.
وتناول الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
العالم
وزيرة الخارجية البريطانية تبحث مع نظيرها البولندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
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بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هاتفيًا الليلة مع نظيرها البولندي زبيغنيف راو، في مجالات التجارة والاستثمار.
بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هاتفيًا الليلة مع نظيرها البولندي زبيغنيف راو، في مجالات التجارة والاستثمار.