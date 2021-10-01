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الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

وزيرة الخارجية البريطانية تبحث مع نظيرها البولندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
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بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هاتفيًا الليلة مع نظيرها البولندي زبيغنيف راو، في مجالات التجارة والاستثمار.
وتناول الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الخارجية البريطانية ليز تروس العلاقات الثنائية الاهتمام المشترك بولندا