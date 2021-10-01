وزيرة الخارجية البريطانية تبحث مع نظيرها البولندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:45 ص

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هاتفيًا الليلة مع نظيرها البولندي زبيغنيف راو، في مجالات التجارة والاستثمار.

وتناول الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.