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الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

ضبط صاحب مخزن دون ترخيص وبحوزته 2000 علبة سجائر مهربة ببني سويف

حملات تموينية مكثفة

جانب من حملات التموين
جانب من حملات التموين
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نفذت مديرية تموين بني سويف حملة مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن خطة المحافظة لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات حيال المخالفين وفقا للقانون.

 وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص وبحوزته 2000 علية من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية بدون فواتير ومجهوية المصدر.

 كما تمكنت من تحرير 16 محضراً لمخالفات تموينية تم رصدها أثناء المرور على بعض المخابز البلدية، والتي شملت 4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و5 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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