بـ 660 مليون جنيه.. 71 مدرسة جديدة وتوسعات بالعام الدراسي الجديد في الجيزة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 11:50 ص

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المدارس تبلغ تكلفتها ٦٦٠ مليونا وبإجمالى ١٧٢٤ فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول ٤١ مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى ٤٩٠ مليون جنيه بإجمالى ١١٨٢ فصلا دراسيا و٢٦ مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى ١٢٩ مليونا بإجمالى ٥٠١ فصل، بالإضافة إلى ٤ مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى ٤١ مليون جنيه بإجمالى ٤١ فصلا دراسيا.

وشدد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكداً على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول .

وأشار راشد إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مرة دخول ٣١ مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى .

وتابع المحافظ أن المدارس ستسهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس، مشدداً على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.