إيمان تناشد الرئيس إنقاذ حياتها من ضمور العضلات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:47 م

بين المرض والفقر وقلة الحيلة ناشدت المواطنة إيمان إسماعيل عبد الرازق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لإنقاذ حياتها، حيث إنها تعاني من مرض ضمور العضلات، وظروف أسرتها صعبة للغاية ولا تستطيع تحمل تكلفة العلاج.

وتستغيث المواطنة إيمان إسماعيل عبد الرازق، وهي في العقد الرابع من عمرها، ومقيمة في مركز الحوامدية التابع لمحافظة الجيزة، برئيس الجمهورية، حيث تعاني من ضمور العضلات، قائلة : "منذ تاريخ مرضي، منذ أكثر من عام ونصف وأنا متقاعدة"، وأضافت أنها أم لثلاث أولاد في مراحل عمرية مختلفة، موضحة أن زوجها يعمل بالأجر اليومي وظروفهم المادية صعبة.

وقال محمد هلال، زوج السيدة إيمان إسماعيل: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العظيم اللي كل يوم بيثبت لنا إنسانيته وحبه للوطن، أرجو من حضرتك التدخل لعلاج زوجتي ياريس لأني غير قادر على تكلفة العلاج الخاصة بحالتها".

وتابع: "لجأت لوزارة الصحة بعد عمل التحاليل والإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة، وتوجهت بالحالة، ولم يتم التعاون معنا ورفضوا استلام الحالة".

للتواصل

01124004999