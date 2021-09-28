معهد جوته.. العـودة إلى فيلا البستان

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:14 م

تحت شعار العودة إلى مكان جديد ، نظم معهد جوته القاهرة حفل افتتاح مقره التاريخي بعد تجديده في شارع البستان بوسط البلد في حضور السفير الألماني فرانك هارتمان، ولفيف من شركاء معهد جوته في المشهدين الثقافي المصري والأوروبي.

وفي كلمته الافتتاحية قام السفير الألماني بتهنئة معهد جوته القاهرة على تجديد فيلا البستان ، وأثنى على موقع الفيلا في قلب القاهرة وبالقرب من ميدان التحرير والمؤسسات الثقافية في مصر ، وأكد أن دور معهد جوته ليس فقط تدريس اللغة الألمانية ، ولكنه يعطي مساحة للمهتمين بالثقافة والفنون أن يلتقوا ويتحاوروا.

وفي كلمتها الترحيبية عبرت المديرة الإقليمية للمعهد سوزانا هوون عن سعادتها بافتتاح مقر البستان قائلة : "بالرغم من انتقال إدارة المعهد قبل عامين إلى ميدان المساحة في الدقي ، تحتل فيلا البستان مكانة خاصة في قلوبنا ، فهي شهدت لأكثر من ستين عامًا تاريخ التعاون الثقافي والفني بين مصر وألمانيا. سعداء بأن فيلا البستان ستظل تربطنا بالمشهد الثقافي في وسط البلد ، وستفتح فرصة جديدة لتعلم اللغة الألمانية ولراغبي مواصلة الدراسة في ألمانيا.

قالت آن ايبيرهارد – مديرة البرامج الثقافية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن ستوديو تخشينة: " نريد دعم الفنانات والفنانين المستقلين الذين يبحثون عن مساحة للعمل على مشاريعهم الفنية، أو إقامة ورش عمل صغيرة، أو بروفات في مجال المسرح والرقص و فنون الأداء، أو تقديم العروض لجمهور محدود ، عن طريق طلب للاستفادة منها للمدة الزمنية التي يحتاجونها."

وفي كلمة مسجلة روت الفنانة الكبيرة سلوى محمد ذكرياتها في معهد جوته البستان وكيف تعرفت على السينما الأوروبية والألمانية من خلاله ، وارتباطها بذكريات كثيرة بعروض الأفلام والمسرحيات ومكتبة المعهد التي كانت دائمًا أبوابها مفتوحة وتجد فيها أغلب ما تريده.

وأبدى المشاركون اعجابهم بسلم الطوارئ الخاص بالفيلا بعد أن تحول إلى قطعة فنية بفضل الفنان المتميز عمار أبو بكر.

ومن ضمن فعاليات الاحتفال ، قدم الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة معرضه الفني بعنوان "الصبار" ، الذي يتحاور من خلاله مع الطبيعة ويختار نبات الصبار، لما فيه من روح متناقضة بين القسوة والجمال، والفنان يتعامل مع النبات بروح انسانية عالية فتتحول الصبارات الى كائنات حية فيها الكثير من المشاعر الإنسانية. سيفتتح المعرض للجمهور اعتبارًا من اليوم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم 18 أكتوبر.

شملت الفعاليات كذلك معرض " ألمانيا .. بلد المخترعين" الذي يقدمه معهد جوته للأطفال والشباب من 12 إلى 16 سنة ، حيث يتعرفون من خلاله بطريقة تفاعلية على أهم الاختراعات الألمانية في آخر 100 عام. سيستمر المعرض لآخر شهر أكتوبر في القاهرة.



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