شوقي غريب: عودتي لتدريب المنتخب الأولمبي مستحقة.. وهذا سبب استبعاد عبدالكريم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:40 ص

قال شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي والعائد مؤخرًا لقيادة المنتخب الأولمبي، أنه عاد للقيادة الفنية لشباب الفراعنة بعدما حقق أهدافه في الولاية الأولى مع المنتخب الأولمبي وأنه نجح في مهمته السابقة بنسبة 100%.

وأكد شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر انه نجح في التغلب على الظروف القهرية التي تعرض لها في الولاية الأولى، وبعد اجراء قرعة الأولمبياد لم يتوقع أحد أن نتخطى الدور الأول في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، لكن المنتخب الأولمبي وصل الى دور الثمانية وخرج من ربع النهائي أمام البرازيل الذي وصل النهائي وحقق اللقب.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه لديه طموح للوصول إلى نجاحات كبيرة، في الفترة المقبلة وأنه قدم للكرة المصرية أكثر 10 لاعبين سيكون لهم مستقبل مشرق في السنوات المقبلة، رغم أنه واجه مشكلة كبيرة خاصة أن معظم اللاعبين في المنتخب الأوليمبى لم يكونوا أساسيين في أنديتهم.

وشدد غريب على أنه سيعود لقيادة المنتخب الأولمبي بشخصية جديدة وطموح مختلف، وكل يوم يتعلم من التجارب السابقة وأنه ووضع أساس كبير لبناء أجيال قادمة.

وأشار إلى أنه تواصل مع البرتغالى نيلو فينجادا منذ توليه المسئولية وأن الأخير صاحب قرار ترشحيى لقيادة المنتخب الأولمبي وأنه لم يسع لأي منصب، وأي شخص يتمنى تدريب المنتخبات.

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلا: لم أكن سعيدا بتجربتي مع المنتخب الأول في 2014، وأنه اعترف بذلك أكثر من مرة وأن التخلي عن أسامة عبد الكريم مدرب الحراس وتغييره بطارق سليمان لأن عبد الكريم اكد في أكثر من تصريح أنه تلقى عروض تدريبية، ومن حقه النظر لمستقبله، وأنا أحترمه كثيرًا، وهذه متطلبات المرحلة.

واعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مساء الاثنين تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2001 الأوليمبي لاحقا.