نواب ونائبات قادمات: الرئيس يسعى جاهدًا لبناء دولة طبقًا لأعلى المعايير

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:15 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يغير مفهوم القائد لدى المصريين كما كان سائدًا طوال الأنظمة المتعاقبة، وخير دليلًا على ذلك جولات الرئيس الميدانية التي ارتبطت بيوم الجمعة مع نهاية كل أسبوع، ليتفقد خلالها سير العمل على أرض الواقع المشروعات التنموية التي تشهدها بلادنا، كما أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الالتحام بالمواطنين والاستماع إلى طلباتهم.

وأضافت في بيان اليوم أن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لبناء دولة مصرية عصرية حديثة طبقًا لأعلى معايير الدول المتقدمة، ويخوض مع أبناء شعبه معركة مصير لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، ونشاط الدولة المصرية ووتيرة العمل لا تتوقف و تمضي بوتيرة وإيقاع فائق السرعة.

وأوضحت أن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة فى كل الملفات يعد انجاز على الأرض، بشهادة مؤسسات دولية، فعلى سبيل المثال تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 "التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار" الذى يأتى عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 وما تطرق إليه من محاور، يُعد أبرز وأبلغ رد على ما تم خلال هذه الفترة من الزمن من انجازات على الرغم من كم التحديات سواء الداخلية او الخارجية.