سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22 سبتمبر 2021

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:12 م

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

تراجع الدولار اليوم، الخميس، عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد الفيدرالي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار، وذلك بحسب رويترز.

وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحدّ من شراء السندات في نوفمبر، وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين.

وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأمريكي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير 2023.

وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر.

وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري إيفرجراند من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات اليوم الخميس.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.