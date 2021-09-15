المصري بالسلوم يستهدف الدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:34 م

يسعى النادي المصري بالسلوم إلى تحقيق حلمه بالصعود إلى دوري الأضواء والشهرة والمنافسة وسط الكبار في الدوري الممتاز، في اسرع وقت ممكن.

وقد منح نادي المصري بالسلوم ألو إيجيبت حقوق رعايته، حيث يخوض النادي منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الوجه البحري.

ووضع الراعي الجديد الإستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة.

ومن جانبه أكد مدير عام نادي المصري بالسلوم الكابتن رمضان ناجي خالد أنه بالفعل حصلت على حق رعاية الفريق موجها الشكر لهم على الجهود المبذولة لمحاولة تطوير أداء الفريق.

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة.