أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:35 م

واصلت أسعار الذهب، استقرارها في السوق المحلي مساء اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، ليسجل عيار 21 نحو 785 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 672 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 897 جنيها.

يشهد الذهب محليا وعالميا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بسبب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مختلفة وكذلك وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا وارتفاع الوفيات به.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1803 دولارات للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.