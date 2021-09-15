بروتوكول تعاون بين أكاديمية طيبة والقومي للمرأة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن سرطان الثدي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:23 م

وقعت أكاديمية طيبة بروتوكول تعاون خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي مع عدد من الأندية الروتارية في مصر وبرعاية المجلس القومي للمرأة.

وصرح الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة، بأن هذه المبادرة لاقت استحانًا واهتمامًا كبيراً من قبل النوادي الروتارية في مصر، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة الذي شجع واحتضن هذه المبادرة.

وقالت أميمة غباشي، رئيس لجنة المرأة في المنطقة الروتارية، إن قضايا المرأة باتت على رأس أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي الذي أطلق مبادرات عديدة للإهتمام بصحة المرأة وكذلك الأندية الروتارية التي تعد هذه القضية من أهم الملفات التي تهتم بها الأندية وتمتلك عدة نشاطات ومبادرات خاصة بصحة المرأة مع النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة لكن الجانب الصحي للمرأة يعد أهم القضايا التي تهتم بها الأندية الروتارية.

وطرح الدكتور إبراهيم سليم، المدير التنفيذي لمبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي فكرة المبادرة التي تشتمل على 4 محاور.

وتابع: المحور الأول وهو التوعية المجتمعية بمرض سرطان الثدي، والثاني بشأن إمكانيات البحث العلمي في هذا المجال، والثالث هو بناء قاعدة بيانات خاصة بالمرضى والفئات الأضعف المعرضين بخطر الإصابة بالمرض، والمحزر الرابع يختص بتطوير منظومة العلاج وتطوير الدواء.

وأضاف سليم، أن بسبب التوعية المبكرة ونشر الوعي حول المرض يوفر الحاجة إلى اللجوء للعمليات الجراحية والاستئصال في المراحل المتقدمة للمرض، وأن هدف المبادرة هو وجود قاعدة بيانات بمرضى سرطان الثدي والفئات المستضعفة المعرضة بشدة لخطر هذا المرض.

وأكد الدكتور أحمد صديق، مستشار أكاديمية طيبة ورئيس روتارى سقارة، أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً هاماً من خلال إنشاء بنك للمعلومات حول المرض والمرضى مما سيوفر التحليلات والاستنتاجات المبكرة التي ستساهم في الاكتشاف المبكر والعلاج السليم لكافة الحالات واستخدام الخبرات والمعلومات المتراكمة والموجودة في بنك المعلومات الخاص بالمبادرة، وهذا سيساعد بالطبع في تنمية فرص البحث العلمي في هذا المجال وإن الذكاء الاصطناعي سيسهل عملية البحث العلمي والتطوير لوسائل الكشف المبكر عن المرض وكذلك العلاج السليم المبني على أسس علمية وفقاً للبيانات الموجودة في بنك المعلومات.

وعبرت حنان عبد الخالق، رئيس نادي روتاري جيزة كرنك عن سعادتها بمشاركة 10 أندية من نوادي الروتاري في هذه المبادرة وتوقيعهم على البروتوكول التعاون الخاص بها.

وأضافت، أن جميع أندية الروتاري ستسهم في إنجاح هذه المبادرة وستسخر كافة إمكانياتها لدعمها وأن أندية الروتاري تمتلك خبرات ومساهامات مماثلة لهذه الأنشطة المجتمعية وسيتكاتف الجميع لتحقيق الهدف المرجو من هذه المبادرة في النهاية.