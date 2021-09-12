بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:05 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الأسبوع الرابع ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بمشاركة محمد صلاح وكان ليفربول حقق الفوز في مبارتين قبل أن يتعادل في الأسبوع الثالث ضد تشيلسي ليجمع ٧ نقاط.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويشارك محمد صلاح نجم ليفربول أساسيا اليوم ضد ليدز يونايتد ونقدم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ويعتمد يورجن كلوب على خط هجومه الناري بقيادة صلاح وساديو ماني وجوتا.

ويتطلع ليفربول لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة من ليدز يونايتد للحاق بصدارة جدول المسابقة التي تصدرها مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد ١٠ نقاط.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي