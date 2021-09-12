ريال مدريد يعود لملعب "سانتياجو برنابيو" بمواجهة صعبة أمام سيلتا فيجو

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:00 ص

يخوض فريق ريال مدريد أول مباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الموسم الحالي عندما يستضيف نظيره سيلتا فيجو في التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر الفريق الملكي جدول رتيب "الليجا" برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بينما يمتلك سيلتا فيجو نقطة واحدة يحتل بها المركز الثامن عشر.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لفريق ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد غياب طويل جدا لمدة 559 يوما من الإغلاق للقيام بأعمال إصلاح.

وتلقى الجهاز الفني للفريق الملكي بقيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي دفعة قوية بتأكد مشاركة الرباعي الدولي البرازيليون كاسيميرو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور والأوروجوائي فيديريكو فالفيردي، الذين شاركو مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 خاصة بعدما تواجد الرباعي في التدريبات أمس يومي الجمعة والسبت.

كما تأكد جاهزية المدافع ناتشو فرنانديز بعد تعافيه من الإصابة، كما أصبح النجم الكرواتي لوكا مودريتش جاهزا أيضا بعد تعافيه من المشكلات البدنية التي أبعدته عن منتخب بلاده في الأجندة الدولية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ظهور لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخرا من نادي ليل الفرنسي.