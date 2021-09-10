"ادعوا لي".. ننفرد بنشر صورة "عم طارق" الذي أصابه القرش أثناء تأمينه المصطافين

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:39 م

تنفرد "البوابة نيوز" بنشر صورة الغواص الذي أصيب من سمكة قرش في زراعه، طارق خلف محمد حامد، الذي أصيب أثناء تأدية واجبه في تأمين المصطافين.

وطمأن "عم طارق" رواد القرى السياحية بطول شاطئ مراسي، والنشطاء على الفيس بوك بأنه بحالة جيدة مطالبًا بالدعاء له بظهر الغيب بالشفاء.

ويمارس طارق خلف محمد حامد الذي يبلغ من العمر 58عامًا وعمله منذ عشرات السنين في حماية المصطافين ورواد الشواطئ، الذين أطلقوا عليه لقب "عم طارق".

ودخل "عم طارق" مستشفى العلمين اليوم، بعد هجوم سمكة قرش عليه أثناء تأدية مهامه في استكشاف المياه وأمنها وصلاحيتها للمصطافين، وأصيب بجرح في الذراع الأيسر ونقل إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم.

كما أغلقت قرية مراسي بسيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي الشاطئ أمام المصطافين حرصًا عليهم لحين انتهاء أجهزة الدولة من تأمين الشاطي.