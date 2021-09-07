الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس في الإسكندرية: لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 8 سبتمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ثقب في قلب الاحتلال
تضارب الأنباء حول مكان "أسرى النفق".. وصحف عبرية: الشرطة تخشى من تكرار المحاولات
"العدالة والتنمية" يواجه العزلة السياسية
الحزب الإسلامي في اختبار صعب بعد الرفض الشعبي.. ومنافسة شرسة من "التجمع الوطني للأحرار"
نائب وزير المالية: عجز الموازنة في تراجع وصندوق النقد أشاد باستقرار الاقتصاد المصري
2.9 مليار جنيه أنفقت على منظومة المخلفات
الرئيس في الإسكندرية: لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية
المنبوذ.. آبي أحمد.. تحصن بـ "نوبل" وقاد إثيوبيا للحرب الأهلية
الأمم المتحدة تكذب إثيوبيا: لاجئو تيجراي لم يهاجموا سد النهضة
وزير خارجية بوروندي: الحق في الحياة قبل التنمية
7.8 تريليون جنيه ارتفاعًا في المركز المالي للبنوك
5 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الاحتلال العدالة والتنمية وزير المالية الاقتصاد المصري منظومة المخلفات الإسكندرية آبي أحمد إثيوبيا تيجراي سد النهضة بوروندي التأمين الصحي