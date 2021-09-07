اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس في الإسكندرية: لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:46 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 8 سبتمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ثقب في قلب الاحتلال

تضارب الأنباء حول مكان "أسرى النفق".. وصحف عبرية: الشرطة تخشى من تكرار المحاولات

"العدالة والتنمية" يواجه العزلة السياسية

الحزب الإسلامي في اختبار صعب بعد الرفض الشعبي.. ومنافسة شرسة من "التجمع الوطني للأحرار"

نائب وزير المالية: عجز الموازنة في تراجع وصندوق النقد أشاد باستقرار الاقتصاد المصري

2.9 مليار جنيه أنفقت على منظومة المخلفات

الرئيس في الإسكندرية: لن نسمح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية

المنبوذ.. آبي أحمد.. تحصن بـ "نوبل" وقاد إثيوبيا للحرب الأهلية

الأمم المتحدة تكذب إثيوبيا: لاجئو تيجراي لم يهاجموا سد النهضة

وزير خارجية بوروندي: الحق في الحياة قبل التنمية

7.8 تريليون جنيه ارتفاعًا في المركز المالي للبنوك

5 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل