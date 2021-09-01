تجديد حبس عاطلين بتهمة التحرش بالفتيات في الشروق

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:56 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين بتهمة بالتحرش بالفتيات أمام أحد المولات بمدينة الشروق، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الشروق يفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالفتيات أمام أحد المولات بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

من أخري كانت قد أمرت جهات التحقيق المختصة ، بإحالة متهم تحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة ميكروباص، بنطاق قسم شرطة الشروق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال المتهم: «إنه تواجد بالصدفة داخل الميكروباص محل الواقعة، ولم يدري بنفسه وهو يفعل ما أقدم عليه، متابعًا: «الشيطان ضحك عليا ووقعني في الغلط».

وكان قد تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

