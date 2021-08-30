أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:19 ص

شهدت تعاملات أسعار الذهب،الصباحية اليوم الأثنين 30 أغسطس 2021، استقرارًا ملحوظًا ليسجل عيار 21 نحو 791 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 679 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 905 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1818 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.