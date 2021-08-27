رحاب أحمد تحقق الميدالية الفضية الثانية لمصر في الدورة البارالمبية بطوكيو 2020

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:08 ص

تمكنت الرباعة المصرية رحاب أحمد تحطم الرقم البارالمبي برفع ثُقل قدره 120 كجم، وبذلك تفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو في منافسات رفع الأثقال البارالمبية لوزن 50 كجم.

وبذلك يرتفع عدد ميداليات مصر إلى 2 فضية بعدما تمكن الأسطورة المصري شريف عثمان من تحقيق الميدالية الأولى للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020.

وجاءت الميدالية في منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، وذلك بعد ما رفع 187 كجم.

وبذلك يرفع شريف عثمان ميدالياته في البارالمبياد إلى 4 بعدما حقق 3 ذهبيات في بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.