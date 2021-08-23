الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بنوك

طارق المحمودي عضوا منتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني

طارق المحمودي
طارق المحمودي
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أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ؛ عن تعيين طارق المحمودي بمنصب العضو المنتدب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وذلك بدأ من الأول من يوليو 2021.

طارق المحمودي لديه خبرة في مجال البنوك تزيد عن أربعون عاما، بالإضافة الي خبرته في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الالكترونية والصيرفة الالكترونية ويعد أحد الخبرات المتميزة في تاريخ العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقد شغل منصب مستشار محافظ البنك المركزي للمدفوعات وتكنولوجيا المعلومات ومن أحد السفراء المنتقين لبنك سوسيتيه جنرال حيث عمل به لأكثر من خمسة وعشرون عاما.

وكان يترأس كذلك قطاع الخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات وعضوا في اللجنة التنفيذية ومديرا عاما لمدة عشر سنوات في بنك قطر الوطني الأهلي – مصر  AlAhli – Egypt  QNB وكذلك شغل السيد طارق المحمودي منصب عضو مجلس إدارة في اول مجلس قومي للمدفوعات.

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