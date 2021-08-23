ارتفاع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الاثنين 23 أغسطس 2021

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 02:50 م

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة جنيهات في السوق المحلي خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 24 أغسطس 2021، وقالت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 897 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6280 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.40%، ووصل سعر الأوقية إلى 1788.3 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.