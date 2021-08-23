كورونا في المغرب.. 4661 إصابة جديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:29 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 810949.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 115 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 11792، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 724545 حالة.