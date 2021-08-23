الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في المغرب.. 4661 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 810949.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 115 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 11792، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 724545 حالة.

كورونا المغرب إصابات حصيلة وفيات