مهرجان برلين السينمائي يستضيف العرض العالمي لفيلم "Mickey 17"

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن استضافة العرض العالمي الأول لفيلم "Mickey 17" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، ضمن قسم برليناله الخاص على هامش فعاليات النسخة الخامسة والسبعين والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

كما سيعرض لأول مرة في المهرجان المسلسل المرتقب "The Narrow Road to the Deep North". المقتبس عن رواية ريتشارد فلاناغان الفائزة بجائزة بوكر، ويلعب فيه إيلوردي دور بطل مشهور في الحرب العالمية الثانية يطارده شبح تجاربه في معسكر أسرى الحرب الياباني وذكريات علاقة غرامية حدثت قبل الحرب مباشرة.

كما ينضم إلى قائمة الأفلام الخاصة بمهرجان برلين فيلم "The Thing with Feathers"، للمخرج ديلان ساوثرن وبطولة بينيديكت كومبرباتش وريتشارد بوكسال. ويدور الفيلم، الذي سيُعرض لأول مرة في أوروبا خلال المهرجان، حول أب شاب ينهار قبضته على الواقع عندما يبدأ وجود خبيث في مطاردة حياته بعد وفاة زوجته.

استنادًا إلى رواية "Mickey 17" الصادرة عام 2022 للكاتب إدوارد أشتون، يقوم روبرت باتينسون ببطولة فيلم الخيال العلمي المثير في دور موظف "قابل للاستبدال" يُدعى ميكي بارنز.

في الرواية، يتم إرسال ميكي في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي. عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته.

إلى جانب باتينسون، يضم فريق التمثيل كل من ستيفن يون، وناعومي آكي، وتوني كوليت، ومارك روفالو.

