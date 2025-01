بالإنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع

أصدرت جامعة أسيوط، بالانفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي من 27 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025، حيث أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ حصول معامل الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم بمستشفيات جامعة أسيوط على اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية CAP؛ لتصبح بذلك أول معامل على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة تنجح في الحصول على هذا الاعتماد

- نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط في استئصال ورم حول الحبل الشوكي ومن داخل الصدر لفتاة تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، والدكتور المنشاوي يؤكد أن الجراحة تمت باستخدام أحدث تقنيات جراحة منظار الصدر الجراحي والميكرسكوب الجراحي لاستئصال الورم بالكامل

- أشاد رئيس جامعة أسيوط؛ بزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .. والوفد يثني علي إنجازات مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

• شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في افتتاح مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج،

بحضور وزير التعليم العالي



• شارك الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة سوهاج

• نظمت جامعة أسيوط؛ ورشة عمل لأطباء الامتياز حول إعداد طبيب المستقبل "The doctor to be" ؛ لضمان أفضل أداء تدريبي لأطباء الامتياز وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة الطب.

• ترأس الدكتور المنشاوي؛ اجتماع مجلس جامعة أسيوط الشهري، موجها التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025م، ويوجه التهنئة للأخوة الأقباط؛ تزامناً مع اقتراب عيد الميلاد المجيد. والمجلس؛ يُشيد بالإنجازات، والأنشطة التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول ؛ على كافة المستويات.



• بالانفوجراف .. أبرز قرارات مجلس جامعة أسيوط خلال انعقاده، يوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤م، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط



• "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١/ ٢٠٢٦" في ندوة تثقيفية نظمتها وزارة المالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في رحاب جامعة أسيوط



• شارك طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط؛ (أونلاين) بمشروع بحثي عن "دور الموسيقى في تعزيز الوعي البيئي" في مسابقة الخطابة البيئية بدبي، والدكتور المنشاوي يؤكد حرص جامعة أسيوط على تأهيل طلابها للمشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية، مشيدًا بتميزهم وتفوقهم



• بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية: شاركت جامعة أسيوط المنطقة الجنوبية يوماً رياضياً لكرة القدم وخماسي كرة القدم والإسكواش



• أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط: عن جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه لعام 2024 في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الإنسانية والإجتماعية.

• شهدت جامعة أسيوط؛ ختام فعاليات "مبادرة نبضك حياتك" تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور المنشاوي يؤكد أن الجامعة تهتم بدعم كافة الأنشطة الرياضية وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة

• ترأس الدكتور المنشاوي؛ اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط الجديد؛ لمناقشة أنشطته خلال أجازة منتصف العام.



• أهدت "الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"؛ الدكتور المنشاوي درع الهيئة تقديرًا لجهود جامعة أسيوط ومشاركتها الفعّالة في ملف محو أمية الكبار بأسيوط



• أشاد الدكتور المنشاوي؛ بمشاركة جامعة أسيوط في المعرض المحلي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025) بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.



• نظمت كلية الهندسة بجامعة أسيوط؛ ندوة علمية بعنوان "الطاقة الشمسية .. هبة لدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر" بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



• نظمت إدارة الجودة والتميز بجامعة أسيوط؛ البرنامج التدريبي حول "كيفية صياغة مؤشرات الأداء بالإدارة طبقاً للمواصفة القياسية الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥"

• نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط؛ دورة تدريبية عن "ريادة الأعمال"، والدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط تعزز ريادة الأعمال وتوفر بيئة داعمة للابتكار

• الدكتور المنشاوي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رجب راجيًا أن يكون الشهر الكريم فاتحةً للخير والرضا من الله عز وجل، على فخامته وعلى مصرنا الحبيبة.

- تفقد الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ المزارع والوحدات الإنتاجية المختلفة التابعة لكلية الزراعة بجامعة أسيوط، ومحافظ أسيوط؛ يثمن الأعمال الإنتاجية التي تتمتع بها مزارع جامعة أسيوط، ودور كلية الزراعة الفعال في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية .. ورئيس الجامعة يؤكد الحرص؛ على تدعيم أواصر التعاون مع المحافظة؛ لتنفيذ مشروعات متميزة تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز التكامل مع المحافظة ومؤسساتها الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



• قدمت "القناة الأولى" تقريرا حول: مزارع جامعة أسيوط، وما تضمه من وحدات إنتاجية وزراعية وصناعية.

• أجرى الدكتور المنشاوي؛ جولة مفاجئة؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2025



• استعرض رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير ومنسق مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية عن حصاد وإنجازات جامعة أسيوط في العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية 2024



• كرم الدكتور المنشاوي؛ المستشار أسامه عبد العظيم بهيئة قضايا الدولة، والمستشار القانوني السابق لجامعة أسيوط تقديرًا لجهوده المخلصة التي قدمها خلال فترة عمله بالجامعة.



• هنأ الدكتور المنشاوي؛ طلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم لحصدهم (٤) جوائز في الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة



• نجح فريق طبي بمستشفي الإصابات الجديد جامعة أسيوط؛ في استخراج حجر صخري من وجه مريض بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء أداء عمله بإحدى المناطق الحجرية.