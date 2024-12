تعرف على جوائز مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، عن نتائج المسابقات الخمس لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير من خلال لجان التحكيم .

وجاءت نتائج المهرجان كالآتي:

أولا: مسابقة الطلبة والشباب وتحمل اسم رائد السينما المصرية محمد بيومي

تنويه خاص لفيلم لحظة إخراج جومانا خاطر

تنويه خاص فيلم فقدان إخراج رامي الكساب

جائزة البرج الفضي للفيلم اللبناني far from it للمخرج ماريو جبالي

جائزة البرج الذهبي للفيلم كان نفسي للمخرج أسامة القزاز، وتم منح جائزة مالية ٢٥ ألف جنيه .

ثانيا: مسابقة أفضل مخرجة بأسم الرائدة المصرية عزيزة أمير

تنويه خاص لفيلم أمانة البحر للمخرجة هند سهيل

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم عقبالك يا قلبي للمخرجة شرين دياب

جائزة البرج الفضي لفيلم احمر للمخرجة جميلة ويفي

جائزة البرج الذهبي لفيلم ان غاب القط للمخرجة مريان حنا

ثالثا: مسابقة الفيلم التسجيلي



تنويه خاص لفيلم حر للمخرج يوسف شرشر

تنويه خاص لفيلم بداية الطريق للمخرج يوحنا اشرف

تنويه خاص لفيلم راعي البقر الاخير للمخرجة بسمة شرين

جائزة البرج الفضي لفيلم قولتلك للمخرجة ملك الصياد

جائزة البرج الذهبي لفيلم قلوب صغيرة للمخرجة مروة الشرقاوي

رابعا: مسابقة الفيلم المصري

تنويه خاص لفيلم لم ابكي غدا للمخرج محمد محمود

تنويه خاص لفيلم خبرني عن اللي صار للمخرج عمر وليد

جائزة البرج الفضي بيني وبينك للمخرج عمرو السيوفي

جائزة البرج الذهبي لفيلم أمانة يا بحر للمخرجة هند سهيل

خامسا: مسابقة الفيلم الدولي

تنويه خاص لفيلم الفيلم الهولندي scrap

تنويه خاص لفيلم نهار عابر للمخرجة رشا شاهين

جائزة البرج الفضي حتي يولد until he''s born

من الصين

جائزة البرج الذهبي الفلسطيني برتقاله من يافا للمخرج محمد المغني

يشار إلي أنه تم عرض فيلم الختام " نهار عابر" للمخرجة رشا شاهين، وسط حضور جماهيري لحفل الختام.