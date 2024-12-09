القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب 2025

حصل الفيلم الموسيقي الساحر لجاك أوديار “EMILIA PÉREZ”، الذي استحوذت عليه نتفليكس من مهرجان كان السينمائي هذا العام، على أكبر عدد من الترشيحات، بعدما أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن قائمة ترشيحاتها الكاملة لجوائز جولدن جلوب، والمقرر إعلان جوائزها في 6 يناير المقبل.
وفيما يلي قائمة الترشيحات
أفضل فيلم دراما
THE BRUTALIST
A COMPLETE UNKNOWN
CONCLAVE
DUNE: PART TWO
NICKEL BOYS
SEPTEMBER 5
أفضل فيلم كوميدي موسيقي
ANORA
CHALLENGERS
EMILIA PÉREZ
A REAL PAIN
THE SUBSTANCE
WICKED
أفضل مخرج
جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
شون بيكر - ANORA
إدوارد برجر - CONCLAVE
برادي كوربت - (THE BRUTALIST
كورالي فارجييه - THE SUBSTANCE
بايال كاباديا - ALL WE IMAGINE AS LIGHT
أفضل سيناريو
جاك أوديار - EMILIA PÉREZ
شون بيكر - ANORA
مونا فاستفولد وبرادي كوربت - THE BRUTALIST
جيسي إينزبرج - A REAL PAIN
كورالي فارجييه - THE SUBSTANCE
بيتر ستروجان - CONCLAVE
أفضل ممثل دراما
أدريان برودي - THE BRUTALIST
تيموثي شالاميت - A COMPLETE UNKNOWN
دانيال كريج - QUEER
كولمان دومينغو - SING SING
رالف فاينز - CONCLAVE
سباستيان ستان - THE APPRENTICE
أفضل ممثلة دراما
باميلا أندرسون - THE LAST SHOWGIRL
أنجيلا جولي - MARIA
نيكول كيدمان - BABYGIRL
تيلدا سوينتون - THE ROOM NEXT DOOR
فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
كيت وينسلت - LEE
أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي
إيمي آدامز - NIGHTBITCH
سينثيا إريفو - WICKED
كارلا صوفيا جاسكون - EMILIA PÉREZ
ميكي مادسون - ANORA
ديمي مور - THE SUBSTANCE
زيندايا - CHALLENGERS
أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي
جيسي إينزبرج - A REAL PAIN
هيو جرانت - HERETIC
جابريل لابيل - SATURDAY NIGHT
جيسي بليمونز - KINDS OF KINDNESS
جلين باول - HIT MAN
سباستيان ستان - A DIFFERENT MAN
أفضل ممثل مساعد
يورا بوريسوف - ANORA
كيران كولكن - A REAL PAIN
إدوارد نورتن - A COMPLETE UNKNOWN
جاي بيرس - THE BRUTALIST
جيريمي سترونج - THE APPRENTICE
دينزل واشنطن - GLADIATOR II
أفصل ممثلة مساعدة
سيلينا جوميز - EMILIA PÉREZ
آريانا جراندي - WICKED
فيليستي جونز - THE BRUTALIST
مارجريت كوالي - THE SUBSTANCE
إيزابيلا روسولليني - CONCLAVE
زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ
أفضل فيلم رسوم متحركة
FLOW
INSIDE OUT 2
MEMOIR OF A SNAIL
MOANA 2
WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL
THE WILD ROBOT
أفضل فيلم أجنبي
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
EMILIA PÉREZ
THE GIRL WITH THE NEEDLE
I’M STILL HERE
THE SEED OF THE SACRED FIG
VERMIGLIO
أفضل موسيقى تصويرية
CONCLAVE
THE BRUTALIST
THE WILD ROBOT
EMILIA PÉREZ
CHALLENGERS
DUNE: PART TWO
أفضل أغنية أصيلة
“BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL
“COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS
“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
“FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN
“KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT
“MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ
أفضل مسلسل دراما
THE DAY OF THE JACKAL
THE DIPLOMAT
MR. & MRS. SMITH
SHŌGUN
SLOW HORSES
SQUID GAME
أفضل مسلسل كوميدي موسيقي
ABBOTT ELEMENTARY
THE BEAR
THE GENTLEMEN
HACKS
NOBODY WANTS THIS
ONLY MURDERS IN THE BUILDING