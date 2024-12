القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب 2025

حصل الفيلم الموسيقي الساحر لجاك أوديار “EMILIA PÉREZ”، الذي استحوذت عليه نتفليكس من مهرجان كان السينمائي هذا العام، على أكبر عدد من الترشيحات، بعدما أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن قائمة ترشيحاتها الكاملة لجوائز جولدن جلوب، والمقرر إعلان جوائزها في 6 يناير المقبل.

وفيما يلي قائمة الترشيحات

أفضل فيلم دراما

THE BRUTALIST

A COMPLETE UNKNOWN

CONCLAVE

DUNE: PART TWO

NICKEL BOYS

SEPTEMBER 5

أفضل فيلم كوميدي موسيقي

ANORA

CHALLENGERS

EMILIA PÉREZ

A REAL PAIN

THE SUBSTANCE

WICKED

أفضل مخرج

جاك أوديار - EMILIA PÉREZ

شون بيكر - ANORA

إدوارد برجر - CONCLAVE

برادي كوربت - (THE BRUTALIST

كورالي فارجييه - THE SUBSTANCE

بايال كاباديا - ALL WE IMAGINE AS LIGHT

أفضل سيناريو

جاك أوديار - EMILIA PÉREZ

شون بيكر - ANORA

مونا فاستفولد وبرادي كوربت - THE BRUTALIST

جيسي إينزبرج - A REAL PAIN

كورالي فارجييه - THE SUBSTANCE

بيتر ستروجان - CONCLAVE

أفضل ممثل دراما

أدريان برودي - THE BRUTALIST

تيموثي شالاميت - A COMPLETE UNKNOWN

دانيال كريج - QUEER

كولمان دومينغو - SING SING

رالف فاينز - CONCLAVE

سباستيان ستان - THE APPRENTICE

أفضل ممثلة دراما

باميلا أندرسون - THE LAST SHOWGIRL

أنجيلا جولي - MARIA

نيكول كيدمان - BABYGIRL

تيلدا سوينتون - THE ROOM NEXT DOOR

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

كيت وينسلت - LEE

أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي

إيمي آدامز - NIGHTBITCH

سينثيا إريفو - WICKED

كارلا صوفيا جاسكون - EMILIA PÉREZ

ميكي مادسون - ANORA

ديمي مور - THE SUBSTANCE

زيندايا - CHALLENGERS

أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي

جيسي إينزبرج - A REAL PAIN

هيو جرانت - HERETIC

جابريل لابيل - SATURDAY NIGHT

جيسي بليمونز - KINDS OF KINDNESS

جلين باول - HIT MAN

سباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف - ANORA

كيران كولكن - A REAL PAIN

إدوارد نورتن - A COMPLETE UNKNOWN

جاي بيرس - THE BRUTALIST

جيريمي سترونج - THE APPRENTICE

دينزل واشنطن - GLADIATOR II

أفصل ممثلة مساعدة

سيلينا جوميز - EMILIA PÉREZ

آريانا جراندي - WICKED

فيليستي جونز - THE BRUTALIST

مارجريت كوالي - THE SUBSTANCE

إيزابيلا روسولليني - CONCLAVE

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

INSIDE OUT 2

MEMOIR OF A SNAIL

MOANA 2

WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL

THE WILD ROBOT

أفضل فيلم أجنبي

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

EMILIA PÉREZ

THE GIRL WITH THE NEEDLE

I’M STILL HERE

THE SEED OF THE SACRED FIG

VERMIGLIO

أفضل موسيقى تصويرية

CONCLAVE

THE BRUTALIST

THE WILD ROBOT

EMILIA PÉREZ

CHALLENGERS

DUNE: PART TWO

أفضل أغنية أصيلة

“BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL

“COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

“FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN

“KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT

“MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل دراما

THE DAY OF THE JACKAL

THE DIPLOMAT

MR. & MRS. SMITH

SHŌGUN

SLOW HORSES

SQUID GAME

أفضل مسلسل كوميدي موسيقي

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

THE GENTLEMEN

HACKS

NOBODY WANTS THIS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING