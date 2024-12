طرح "Conclave" عبر منصات البث الرقمي الأسبوع المقبل

تستعد شركة "فوكس فيتشرز" لإطلاق فيلمها الجديد "Conclave" عبر منصة البث الرقمي “Peacock” الأسبوع المقبل، بعد تأهله لمنافسات جوائز الأوسكار 2025.

يتتبع فيلم "Conclave" - المقتبس عن رواية للكاتب روبرت هاريس - أحد أكثر الأحداث سرية وقدسية في العالم وهي عملية اختيار البابا الجديد. تم تكليف الكاردينال لورانس (رالف فاينز) بإدارة هذه العملية السرية بعد الوفاة غير المتوقعة للبابا. بمجرد أن يجتمع أقوى قادة الكنيسة الكاثوليكية من جميع أنحاء العالم ويتم حبسهم معًا في قاعات الفاتيكان، يكشف لورانس عن سلسلة من الأسرار العميقة التي خلفها البابا المتوفى، وهي أسرار يمكن أن تهز أسس الكنيسة.

الفيلم من إخراج الحائز على جائزة الأوسكار إدوارد بيرجر، عن فيلم "All Quiet on the Western Front"، وسيناريو بيتر ستراوجان، المُرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم "Tinker Tailor Soldier Spy". بالإضافة إلى فاينز، يضم فريق التمثيل ستانلي توتشي وجون ليثجو وسيرجيو كاستيليتو وإيزابيلا روسيليني .

يعد فيلم "Conclave" منافسًا قويًا في العديد من فئات الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثلة مساعدة. وقد تم اختياره كواحد من أفضل 10 أفلام لهذا العام من قبل معهد الفيلم الأمريكي. تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي في سبتمبر الماضي، حصل على تصنيف "طازج" بنسبة 93٪ على موقع “Rotten Tomatoes” .