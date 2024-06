بفيلم "Deadpool and Wolverine".. هوليوود تعوض خسائرها في النصف الثاني من 2024

تعتزم صالات السينما حول العالم استقبال مجموعة من العناوين المثيرة والمتنوعة خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خططها للموسم السينمائي الصيفي، حيث تخطط كبرى استديوهات هوليوود لتعويض الأداء الهزيل لأفلامها في النصف الأول من 2024.

وراهنت على عدد من الأفلام التي سجلت إيرادات متباينة بشباك التذاكر العالمي وفشلت أيَ من أعمالها في تخطى حاجز المليار دولار حتى الآن، بما في ذلك الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" للنجمين ويل سميث ومارتن لورانس.

في الثالث من يوليو المقبل، تستعد صالات السينما لطرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة "Despicable Me" عقب 7 سنوات على طرح الجزء الثالث والذي تخطت عائداته مليارا و34 مليون دولار على مستوى العالم.

في الجزء الجديد، يواجه (جرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنًا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو). الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ كريس رينواد، ومن بطولة أصوات: ستيف كوجان، ستيف كاريل، كريستين ويج، ميراندا كوسجروف، بيير كوفين، ويل فيرل.

وفي الخامس من نفس الشهر، تستقبل صالات السينما فيلم الرعب "MaXXXine" للمخرج تي ويست، والذي تدور أحداثه في عام 1980 بهوليوود، حيث تحصل الممثلة الصاعدة (ماكسين مينكس) على فرصة عمرها، ولكن حينما يظهر قاتل متسلسل غامض في المدينة، سرعان ما تنقلب الأمور وتُرتكب المجازر.

الفيلم من بطولة ميا جوث، التي تعيد دورها في دور ماكسين مينكس، إلى جانب إليزابيث ديبيكي، وموسى سومني، وميشيل موناغان، وبوبي كانافال، وهالسي، وليلي كولينز، وجيانكارلو. إسبوزيتو، وكيفن بيكون.

وفي العاشر من يوليو، تطرح منصة "نتفليكس" الفيلم التسجيلي "Skywalkers: A Love Story" ويتتبع قصة الشابان الروسيان (أنجيلا نيكولا) و(إيفان بيركوس)، حيث ينطلقان في مغامرة استثنائية حول العالم، من أجل الوصول لقمم ناطحات السحاب، وتحقيق إنجاز فريد ينقذ مسيرتهما وعلاقتهما.

وبعد انتظار طويل، تعود النجمة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم، في تعاونهما الأول ضمن فيلم Fly Me to the Moon، للمخرج جريج بيرلانتي والذي يُعرض في دور السينما في 12 يوليو.

وتنجذب شخصيات الثنائي سكارليت وتشانينج في قصة الحب الجديدة، وهو فيلم درامي تدور أحداثه حول مهمّة الهبوط التاريخية التي قامت بها ناسا على سطح القمر في العام 1969.

تلعب جوهانسون دور كيلي جونز، وهي جزء من فريق التسويق الذي يساعد في إعادة ترتيب الصورة العامة لناسا، مع مدير الإطلاق كول ديفيس (تشانينج)، وعندما يرى الرئيس أن المهمة لا يمكن أن تفشل، يتم توجيه جونز للقيام بهبوط وهمي على القمر مع إطلاق عدّ تنازلي حقيقي.

يضم فريق "Fly Me to the Moon" أيضًا عدداً كبيراً من النجوم منهم نيك ديلنبرج، آنا جارسيا، جيم راش، نوح روبينز، كولين وودل، كريستيان زوبر، دونالد إليز، اتكينز وراي رومانو، وودي هارلسون.

وفي 11 من يوليو المقبل، تستقبل صالات السينما فيلم الإثارة والتشويق "Tyler Perry's Divorce in the Black" من تأليف وإخراج تايلر بيري. ويدور العمل حول موظفة البنك المحترفة (آفا)، والتي تنهار حياتها الزوجية بعد تخلي زوجها عنها، فتكتشف بمرور الوقت الأسباب الشريرة التي دمرت حياتها.

وفي نهاية الشهر، تطرح صالات السينما الجزء الثالث من فيلم الحركة “Deadpool” والذي يحمل اسم “Deadpool and Wolverine". تدور أحداث الجزء الثالث حول عودة (ولفيرين) للعمل من جديد بعد تعافيه من إصابته، إلا أنه لا يعمل وحده حيث يتعاون مع شخصية (ديدبول) لمحاربة عدو مشترك لهما.

كانت شخصية "Deadpool" واحدة من الشخصيات القليلة المميزة التي يمتلكها استوديو آخر بخلاف "ديزني"، لكنه دخل تحت مظلة استديوهات "مارفل" التابعة للمملكة السحرية، عقب صفقة شراء "فوكس توينتي سينشري" بقيمة 71.3 مليار دولار في مارس الماضي.

وتُعد السلسلة واحدة من أكثر الامتيازات نجاحًا في هوليوود، حيث حصد الجزئين الأول والثاني إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار. تدور أحداث السلسلة حول شخصية القاتل المأجور وايد ويلسون (ديدبول)، وقصة تحوله إلى واحد من أبرز الأبطال الخارقين.