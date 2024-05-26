نقيب المهندسين: نعتز بالدور الثقافي والفني لمهندسي مصر

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اعتزاز النقابة بالدور الثقافي والفني لمهندسي مصر .

وقال : " الثقافة والفن جزآن أساسيان من مكونات المهندس المصري المعاصر الذي يقود المجتمع والتنمية والحضارة ".



جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الأمسية الثقافية التي عقدتها اللجنة الفنية والثقافية برئاسة المهندس محمد على محفوظ، لتكريم وقراءة في أعمال الشاعر والناقد الدكتور المهندس أسامة فرحات.

وأشاد " النبراوي " بالعطاء الثقافي الكبير لـ " فرحات".. وقال: الشاعر والناقد الدكتور المهندس أسامة فرحات يجسد مجموعة قيم جميلة ومعبرة عن التاريخ والحضارة والفكر والمعاصرة ".

كما أشاد نقيب المهندسين باللجنة الفنية والثقافية بالنقابة لنشاطها التنويري الكبير، وتواصلها مع القامات الثقافية والفنية من مهندسي مصر المبدعين.



من جانبه أعرب الشاعر أسامة فرحات عن سعادته بتكريمه في نقابة المهندسين .. وقال" سعادتي غامرة لوجودي في نقابة المهندسين ، لوجودي بجوار نقيب مهندسي مصر المهندس طارق النبراوي، المهندس الكبير والمناضل العظيم الذي التقيت به لأول مرة أثناء دراستنا في كلية الهندسة، ومنذ ذلك الحين توطدت علاقتنا سويا ولم تنقطع أبدا".

وأضاف فرحات: "هذا التكريم أعتز به واعتبره شرف كبير ووسام على صدري لأن النقابة هي بيت كل مهندسي مصري وأشرف بالإنتماء إليها".

واستعرض " فرحات " جانبا من سيرة حياته منذ التحاقة بكلية الهندسة ومشاركته في مظاهرات الطلاب عام 1968، ومقالاته التي كان يكتبها على مجلة الحائط في الجامعة، كما تطرق إلى عمله كمهندس تنفيذ، واهتمامه بالأعمال الفنية وحصوله على الماجستير في النقد الفني ثم الدكتوراه، وبعدها انطلقت رحلته مع الشعر، فكتب أولا الشعر بالعربية الفصيحة، ومع عام 1977 بدأ يكتب الشعر بالعامية.

وخلال رحلته مع الثقافة والفن أصدر " فرحات" 26 كتابا منهم 7 كتب نقد و12 كتاب شعر، كما أصدر 4 كتب مترجمة، ومؤخرا بدأ يترجم شعره، كما أصدر رواية " كارا" التي تحكي قصة حياة والده المولود بالسودان.



شهدت الأمسية إلقاء الدكتور مهندس أسامة فرحات عددا من قصائده الشعرية منها قصائد" نفس واحد" و" شوق الخلاص" و" الثورة مستمرة " و" عروسة النيل" و" الوحش" و" موعود" و" الحساب"

وقام المطرب والملحن علي إسماعيل بغناء بعضا من أشعار" أسامة فرحات"، كما غني الفنان بيشوي إسكندر بعضا من الأغاني بتوزيع جديد، فيما قدم الفنان الحكاء أبانوب زكريا قصة بعنوان "حكاية بلا نهاية".



أدار الأمسية المهندس المعماري صلاح الدين أبو الليل.



وفي نهاية الأمسية منح نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي درع النقابة وشهادة تقدير للشاعر الناقد الدكتور أسامة فرحات، كما منح شهادات تقدير للملحن علي إسماعيل والفنان بيشوي إسكندر والحكاء أبانوب زكريا.