مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وشمال غرب مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وشمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية اسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.