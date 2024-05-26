زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب سواحل فانواتو

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب، اليوم الأحد، قبالة ساحل فانواتو في المحيط الهادئ.

وأوضح المركز الأمريكي، أن بؤرة الزلزال، الذي وقع عند الساعة 9:23 صباحا بالتوقيت المحلي، كانت تقع على بعد 83 كيلومترا شمال غرب العاصمة بورت فيلا، وعلى عمق 29 كيلومترا.

واستبعد مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ، ومقره هاواي، أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.

وتقع فانواتو في "حزام النار في المحيط الهادئ"، الذي يتسم بكثافة النشاط الزلزالي والانفجارات البركانية.

وشهدت المنطقة، في العام الماضي، زلزالا بقوة 7.7 درجات تسبب في حدوث موجات "تسونامي" محدودة التأثير ضربت ساحل فانواتو، دون أن يتم الإبلاغ عن أي أضرار.