اليوم.. حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ4 لمهرجان الحكم للجمهور على مسرح آفاق

يشهد مسرح آفاق مسرحية بوسط البلد، اليوم الأحد، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الحكم للجمهور الذي تنظمه مؤسسة "في عشق مصر" برئاسة المخرج هشام السنباطي، ومديره دكتورة سالي سليمان.

وقال هشام السنباطي رئيس المهرجان، إن الختام سيشهد توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان، وسيقوم بتسليم هذه الجوائز ضيوف شرف المهرجان الفنانة المصرية حنان شوقي والفنانة الليبية خدوجة صبري والفنانة السعودية مريم الغامدي، لافتا إلى أن الجوائز هي أفضل عرض أول، وعرض ثان، وعرض ثالث، وأفضل ممثل وممثلة ومخرج ومؤلف ومكياج وإضاءة، وموسيقي وملابس.

وأضاف السنباطي أنه يتخلل حفل الختام تقديم عرض "تحديد مسار" الحاصل على جائزتي أفضل عرض ديودراما، وأفضل تأليف بمهرجان آفاق مسرحية 2023، وتقديم لوحة استعراضية للفنان محمد بيلا الحاصل على جائزة أفضل مصمم استعراضات بمهرجان آفاق مسرحية 2023.

وأشار إلى أن مهرجان الحكم للجمهور يقام 3 مرات سنويا، وشارك في هذه الدورة 10 فرق من محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، وضمت لجنة تحكيم الدورة الرابعة د.جمال الفيشاوي المخرج، والناقد أيمن غالي.