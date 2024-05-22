انطلاق قافلة طبية وتوعوية من جامعة كفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"





نظمت ادارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، «قافلة طبية وتوعوية» اليوم الاربعاء، إلى قرية كوم دميس التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة قرى حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي ان تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية والترويح على المواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الاطفال الطبية التخصصية، عيادة طب الفم والأسنان، عيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنه والنحافه والقزامه والتوعيه الاسريه، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما تم تنفيذ حملة توعيه بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع وكيفيه التعامل مع ولي الأمر المدخن ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتى شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.