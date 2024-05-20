نائب مدير برنامج الأغذية العالمي تزور محافظة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم بمكتبها، روسيلا فانيللى نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر وشريفة سعد مسئول وحدة دعم اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة فى مصر.

وقد تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، حيث رحبت الدكتورة منال عوض بتلك الزيارة، معربة عن تطلعها الى مد جسور التواصل لدعم عدد من الجوانب، وتحدثت "المحافظ " عن أبرز المعالم التي تتمتع بها المحافظة والجهود التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة ..

واطلعت المحافظ على الجهود التي يقوم بها البرنامج بالمحافظة والتى بدأت منذ عام ٢٠١٤ بمجال دعم اللاجئين وتقديم المساعدات لهم سواء مساعدات نقدية وغذائية ، علاوة على تعاون البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال ، وكذلك دور البرنامج فى نشر التوعية الخاصة بالأمن الغذائى ، هذا إلى جانب ما يقوم به من تدريب مهنى للمجتمع المحلى واللاجئين بما يسهل حصول الأفراد على فرص عمل و مصدر دخل.

وفى هذا السياق، ذكرت المحافظ أن المحافظة قد حققت جهود فى مجال التدريب المهنى والتمكين الاقتصادى للسيدات من المجتمع المحلى واللاجئين ، وذلك من خلال الشراكة مع هيئة كاريتاس ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات، حيث لفتت أنه يتم تنفيذ إطلاق دورات تدريبية بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج التى نفذتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ونوهت إلى أن هذا المشروع ساهم فى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ، كما أشارت إلى أن المشروع صدر بشأنه توجيهات من رئيس الجمهورية بتعميم التجربة على محافظات الجمهورية، و أشارت محافظ دمياط، إلى أنه وفى هذا المجال أيضًا تم تحقيق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية.

وعلى هذا الصعيد أيضًا، ناقشت محافظ دمياط مع نائب برنامج الأغذية العالمى، إطلاق شراكة بين الجانبين وبالتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الخصوص لدعم جهود المحافظة لرعاية الشباب والسيدات بالمجتمع المحلى واللاجئين على حد سواء وخلق شراكة فيما بينهم ومساعدتهم فى تنمية مهاراتهم وبدء مشروعاتهم ، حيث أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تقديم كافة الامكانيات لدعم هذه الشراكة و تحقيق المزيد من النجاحات بمجال التنمية المجتمعية..